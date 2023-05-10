Лес под Нижним Тагилом помогает тушить самолет-амфибия

Десятки лесных пожаров действуют на территории Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесные пожары на границе Невьянского и Горноуральского городских округов под Нижним Тагилом продолжаются. Для тушения огня МЧС на протяжении двух дней использует самолет Бе-200.

По данным издания ТагилЛайф, 9 мая воздушное судно совершило десять рейсов от Леневского водохранилища до мест возгораний. На следующий день самолет продолжил работу.

Отметим, что под Невьянском действует один нелокализованный пожар на площади в 1800 гектаров. За сутки в Свердловской области пожары действуют на территории в 104 га. Удалось ликвидировать 20 очагов возгораний.

С огнем ведут борьбу 4800 человек и 790 единиц специальной техники.

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