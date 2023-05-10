В Каменске-Уральском включат Римский фонтан

Фонтан на площади включат 16 мая 2023 года. Фото: сервис Яндекс. Карты

Жители Каменска-Уральского пожаловались на то, что в городе не работает Римский фонтан на площади Горького, хотя остальные фонтаны уже запустили. Об этом пишет портал KU66.RU.

Официальный запуск работы фонтана запланирован на 16 мая 2023 года. Сейчас подрядчик устраняет налет в чаши.

Римский фонтан открыли в Красногорском районе в 1959 году, и стал украшением площади имени Горького. В 2019 году фонтан закрыли на реконструкцию, а потом на его месте установили новую точную копию объекта, оснастив его современной подсветкой.

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