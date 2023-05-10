Сейчас у клещей самый активный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 до 20 мая в Сургуте проведут первый этап акарицидных обработок общественных территорий от клещей. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

В 2023 году от клещей обработают 309 объектов общей площадью 435,8 га. В список попадают объекты здравоохранения, образования, летние оздоровительные лагеря, а также места общего пользования – парки, скверы и набережные.

Напомним, что обработка от клещей в Сургуте проводится в три этапа с интервалов в 25 – 30 дней.

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