Особое внимание врачи уделяют обследованию старшего поколения уральцев и людей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года диспансеризацию прошли 350 тысяч жителей Свердловской области, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего годы. Об этом сообщают в Департаменте информационной политики региона.

- Особое внимание врачи уделяют обследованию старшего поколения уральцев и людей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку дополнительные заболевания у пациентов, которые уже имеют инвалидность, могут негативно отразиться на качестве жизни, - рассказали в департаменте.

Напомним, что диспансеризация проводят для жителей Екатеринбурга и Свердловской области в возрасте от 18 лет. До достижения 39 лет ее нужно проходить один раз в три годы, с после 40 лет – ежегодно.

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или уточнить адрес для прохождения на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

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