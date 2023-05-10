Генконсульство Германии в Екатеринбурге прекратит прием документов на выдачу национальной визы

Запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгенской визы в Екатеринбурге не изменится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генконсульство Германии в Екатеринбурге с 31 мая прекратит прием документов на выдачу национальной визы. Об этом сообщается на сайте представительства.

- Визовые отделы Генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений, - указано в сообщении.

Обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в Москве. В представительстве уточнили, что из-за почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений визовые центры.

Запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгенской визы в Екатеринбурге не изменится.

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