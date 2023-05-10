Жители Югры заплатили 350 тысяч за любовь к шашлыкам

Из-за огромного числа лесных пожаров в УрФО специалисты проводят рейды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В прошедшие майские праздники 38 жителей Ханты-Мансийского автономного округа поплатились за нарушение правил пожарной безопасности. Нарушители попали в поле зрения 11 контрольно-патрульных групп МЧС и полиции.
Стражи порядка во время рейдов рассказывали о запрете разводить костры и использовать мангалы для использования шашлыков, а также сжигания травы и мусора. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.
После введения противопожарного режима, в Югре провели 121 рейд, наложив на югорчан штрафы на общую сумму в 350 тысяч рублей.
Для граждан за нарушение противопожарного режима предусмотрен административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических – от 600 до 800 тысяч.
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