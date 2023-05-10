Врач рассказал о пользе движения для организма Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач-терапевт Павел Раменский назвал универсальных способ защиты от рака и болезней сердца. По словам специалиста, этот способ – постоянная физическая активность. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам доктора, активный образ жизни способен повернуть время для организма вспять, потому что из-за постоянного активного кровообращения питание органов происходит лучше и дает больший эффект.

Активность замедляет постепенное старение и, следовательно, ухудшение здоровья, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов онкологии, заключает доктор Раменский.

Напротив, из-за отсутствия движения некоторые заболевания могут не только появиться, но и протекать в усложненной форме, а продолжительность жизни – сократиться.

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