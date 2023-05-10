В Екатеринбурге открыли арт-объект в честь участника СВО

Мурал открыли на территории воинской части. Фото: ИА "Уральский меридиан"

В Екатеринбурге открыли арт-объект в честь подвига военного из железнодорожного соединения Центрального военного округа, кавалера ордена Мужества Дмитрия Сирина.

Солдат погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Граффити разместили на здании железнодорожной бригады в войсковой части 61207, которая находится в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», в церемонии открытия мурала «Стена Памяти» приняли участие военнослужащие роты почетного караула ЦВО, представители командования ЦВО, железнодорожного соединения и семья Дмитрия Сирина.

Военные-железнодорожники, которые отличились в ходе участия в СВО, получили во время мероприятия награды, напутственные слова в их честь произнес лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.