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НовостиОбщество10 мая 2023 8:49

В Екатеринбурге открыли арт-объект в честь участника СВО

Дмитрий Сирин погиб при выполнении боевой задачи
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мурал открыли на территории воинской части. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Мурал открыли на территории воинской части. Фото: ИА "Уральский меридиан"

В Екатеринбурге открыли арт-объект в честь подвига военного из железнодорожного соединения Центрального военного округа, кавалера ордена Мужества Дмитрия Сирина.

Солдат погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Граффити разместили на здании железнодорожной бригады в войсковой части 61207, которая находится в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», в церемонии открытия мурала «Стена Памяти» приняли участие военнослужащие роты почетного караула ЦВО, представители командования ЦВО, железнодорожного соединения и семья Дмитрия Сирина.

Военные-железнодорожники, которые отличились в ходе участия в СВО, получили во время мероприятия награды, напутственные слова в их честь произнес лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.