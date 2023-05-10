В Новоуральске ребенку-инвалиду, травмированному в детсаду, заплатят 70 тысяч

Воспитатель, находившаяся с малышом в момент травмирования, была привлечена к дисциплинарной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском садике «Росток» в Новоуральске в апреле 2022 года ребенок-инвалид ушибся об мебель. Он получил повреждение правой ушной раковины и сильно испугался.

- По словам мамы мальчика, после ушиба у ребенка повысился уровень тревоги, он стал плаксивым, боялся идти в детский сад, первое время не спал в группе во время дневного сна. Мальчик был вынужден пройти серьезное лечение, чтобы снять тревожное состояние, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мать ребенка обратилась в Новоуральский городской суд с иском к детскому саду «Росток» о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования частично. С дошкольного учреждения была взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Детский сад не согласился с решением и просил Свердловский областной суд снизить размер компенсации морального вреда, считая его завышенным и неразумным.

Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что малыш имеет право на компенсацию морального вреда за свои физические и нравственные страдания, а сумма компенсации является разумной и справедливой. Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

Отметим, воспитатель, находившаяся с малышом в момент травмирования, была привлечена к дисциплинарной ответственности - замечанию. Кроме того было установлено, что причиной травмы стала недостаточная продуманность размещения мебели в группе, которую посещал ребенок-инвалид.

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