На привокзальную площадь аэропорта в Надыме потратят 484 миллиона рублей

В Надыме обновят привокзальную площадь воздушной гавани
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В аэропорту Надыма до ноября 2024 года реконструируют привокзальную площадь. На работы потратят из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа 484 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».
Работами займется компания «Виват» из Ханты-Мансийска, которая оказалась единственным участников электронного аукциона.
Подрядчику нужно обустроить площадку, проезжую часть, тротуары, стоянку для длительного хранения транспорта, оборудовать системы видеонаблюдения, освещения, защиты от удара молнии, а также озеленить территорию.
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