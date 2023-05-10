На привокзальную площадь аэропорта в Надыме потратят 484 миллиона рублей

В Надыме обновят привокзальную площадь воздушной гавани Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Надыма до ноября 2024 года реконструируют привокзальную площадь. На работы потратят из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа 484 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Работами займется компания «Виват» из Ханты-Мансийска, которая оказалась единственным участников электронного аукциона.

Подрядчику нужно обустроить площадку, проезжую часть, тротуары, стоянку для длительного хранения транспорта, оборудовать системы видеонаблюдения, освещения, защиты от удара молнии, а также озеленить территорию.

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