На Урале обучат социальных координаторов, которые будут оказывать помощь ветеранам СВО

Особое внимание координаторы будут уделять семьям погибших участников СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском институте управления - филиале РАНХиГС обучат социальных координаторов, которые будут оказывать помощь ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции. Специальная программа разработана федеральным кампусом Президентской академии, сообщили «КП-Екатеринбург» в Центре общественных связей Уральского института управления РАНХиГС.

- В Президентской академии на Урале пройдут обучение 130 специалистов из Свердловской и Челябинской областей, Ямала и Югры, - рассказал директор Уральского института управления Олег Гущин. - Это будет очное обучение по самым важным дисциплинам.

Обучение продлится с 15 по 18 мая. Социальные координаторы будут помогать в получении льгот, коммуникации с органами власти, решении различных правовых и бытовых вопросов, а при необходимости - оказывать психологическую поддержку. Особое внимание будет уделяться семьям погибших участников СВО.

В Центре общественных связей Уральского института управления РАНХиГС отметили, что в Президентской академии на Урале подготовили также программу, во время которой можно получить подготовку по специальности «Специалист по адаптации участников боевых действий» и другие программы профессиональной подготовки по данной тематике.

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