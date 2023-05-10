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НовостиОбщество10 мая 2023 8:02

На Урале обучат социальных координаторов, которые будут оказывать помощь ветеранам СВО

Специальная программа разработана федеральным кампусом Президентской академии
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Особое внимание координаторы будут уделять семьям погибших участников СВО

Особое внимание координаторы будут уделять семьям погибших участников СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском институте управления - филиале РАНХиГС обучат социальных координаторов, которые будут оказывать помощь ветеранам боевых действий - участникам специальной военной операции. Специальная программа разработана федеральным кампусом Президентской академии, сообщили «КП-Екатеринбург» в Центре общественных связей Уральского института управления РАНХиГС.

- В Президентской академии на Урале пройдут обучение 130 специалистов из Свердловской и Челябинской областей, Ямала и Югры, - рассказал директор Уральского института управления Олег Гущин. - Это будет очное обучение по самым важным дисциплинам.

Обучение продлится с 15 по 18 мая. Социальные координаторы будут помогать в получении льгот, коммуникации с органами власти, решении различных правовых и бытовых вопросов, а при необходимости - оказывать психологическую поддержку. Особое внимание будет уделяться семьям погибших участников СВО.

В Центре общественных связей Уральского института управления РАНХиГС отметили, что в Президентской академии на Урале подготовили также программу, во время которой можно получить подготовку по специальности «Специалист по адаптации участников боевых действий» и другие программы профессиональной подготовки по данной тематике.

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