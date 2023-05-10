В Екатеринбурге в 2023 году 60 инициатив горожан запустят в работу

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков. Фото: портал Екатеринбург.рф

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал, какие проекты инициативного бюджетирования стартуют в уральской столице в 2023 году:

- Администрация Екатеринбурга решает ряд вопросов местного значения с помощью проектов инициативного бюджетирования.

Проекты предлагают сами жители. На заседании муниципального проектного комитета мы отобрали 60 инициатив из 62-х. Они получат зеленый свет.

В этом году Екатеринбург отметит 300-летие, а также проведет Фестиваль университетского спорта. Будут задействованы бассейны в спорткомплексах «Юность» и «Калининец», Дворце водных видов спорта на площадке ЭКСПО. И мы прогнозируем развитие такого вида спорта, как синхронное плавание. Поэтому мы поддержали просьбу родителей – приобрести купальные костюмы для детской команды по синхронному плаванию. Сумма на эти цели нужна небольшая, а выступление спортсменок станет ярче.

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков. Фото: портал Екатеринбург.рф

Также запланировали приобрести костюмы для роты почетного караула в одной из школ Академического района, обустроить спортивные игровые комплексы для детсадов, монтировать системы видеонаблюдения в школе и другое.

В сентябре состоится второй конкурс проектов инициативного бюджетирования. Заявки в письменном виде принимаются в районных администрациях.

Для участия нужно собрать группу поддержки от 10 человек, а также обеспечить финансирование 50 % от стоимости проекта. Еще 50 % направит городской бюджет. Помимо инициативных групп участвовать могут общественные организации и ТОСы.

Жители имеют возможность проголосовать за понравившийся проект в системе «Активный Екатеринбург». Чем больше голосов получит проект, тем быстрее он начнет реализацию.

Всего с 2018 по 2022 год в Екатеринбурге мы воплотили в жизнь 197 проектов на 102 млн рублей.