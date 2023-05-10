Жители Нижнего Тагила пожаловались за запах гари

Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари Фото: Лев ИСТОМИН

Жители Нижнего Тагила утром, 10 мая, пожаловались за запах гари и дымку. По их словам, такая ситуация в городе уже не первый день.

- Окна снова закрыты. Уже который день пахнет гарью, дышать невозможно, - приводит слова жительницы Вагонки издание TagilCity.ru.

В центре города ситуация не сильно отличается в лучшую сторону. Горожане говорят, что и здесь дышать тяжело.

- Как будто что-то подожгли. Возможно, причина в лесных пожарах, - говорят жители центра Нижнего Тагила.

При этом, официальных предупреждений об атмосферных загрязнениях 10 мая не было. Ситуация с природными пожарами в Свердловской области остается сложной, но контролируемой.