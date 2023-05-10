На Урале мужчина и девушка застряли на реке, катаясь на карте

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

На Урале вечером 9 мая мужчина и девушка застряли на реке, катаясь на карте. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель».

- Диспетчеру МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок от диспетчера 112, что мужчина и девушка катаясь на карте сели на мель, на реке Межевая-Утка в 4 километрах от Висимо-Уткинска, - рассказали спасатели.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

Руководителем поисково-спасательной группы принято решение выйти на поиски с рассветом. Рано утром 10 мая мужчину и девушку обнаружили в 12 километрах от Висимо-Уткинска. Их освободили и отбуксировали обратно. Медицинская помощь им не понадобилась - с ними все в порядке.

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