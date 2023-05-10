Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле женщина на Suzuki сбила восьмилетнего мальчика, возвращавшегося с прогулки домой. ДТП произошло около 17 часов 9 мая у дома на Урожайной, 226. Водитель объяснила, что двигалась со скоростью 30 км/ч, когда мальчик неожиданно выбежал на дорогу с обочины.

- Водитель Suzuki 39-летняя женщина при движении со стороны ул. Киевская в сторону ул. Алтайская у дома № 226 по ул. Урожайная допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, - рассказали в отделении по пропаганде ГИБДД Нижнего Тагила.

Ребенка доставили в больницу с травами различной степени тяжести. После осмотра мальчика отпустили домой.

В ГИБДД выяснили, что женщина - водитель Suzuki имеет стаж вождения 10 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД за 2023 год привлекалась семь раз. При этом все нарушения связаны с превышением допустимого скоростного режима. Медосвидетельствование показало, что водитель была трезва.

В ближайшие дни в образовательную организацию, где обучается пострадавший в ДТП мальчик, выедут сотрудники Госавтоинспекции. Они проверят, как в школе преподаются правила дорожного движения.

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