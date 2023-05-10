«Победа» станет шестым перевозчиком на популярном курортном направлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Победа» запускает рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Самолеты в курортный город на юге Турции начнут летать со 2 июня.

- Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 два раза в неделю по понедельникам и пятницам, - рассказали в пресс-службе «Кольцово».

В авиагавани отметили, что авиакомпания «Победа» станет шестым перевозчиком на популярном курортном направлении.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Полеты будут выполняться также на самолетах Boeing 737-800. С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта.

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