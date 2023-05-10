SHAMAN объяснил решение выступить на Дне Победы в Екатеринбурге, а не в Москве

Ярослав Дронов прилетел в уральскую столицу, чтобы выступить на праздничном концерте Фото: Алексей БУЛАТОВ

SHAMAN выступил в Екатеринбурге на 9 Мая. Ярослав Дронов вышел на сцену в Историческом сквере, исполнил главные хиты, в том числе «Я русский» и «Встанем» и поздравил уральцев с Днем Победы.

Перед концертом артист объяснил, почему приехал на праздник именно в Екатеринбург.

- Для меня нет разницы, где именно выступать. В Екатеринбурге живут такие же жители нашей страны, что и в Москве. В последнее время я часто приезжаю к вам, Екатеринбург для меня уже стал родным городом, здесь меня встречают по-особому, - говорит SHAMAN.

Зрители встретили артиста бурными овациями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед выступлением артист провел генеральную репетицию и раскачал толпу зрителей, собравшихся у сцены за несколько часов до концерта.

В уральскую столицу Ярослав Дронов приехал в футболке со своим прадедом. «КП-Екатеринбург» певец рассказал о герое в его семье, прошедшем Великую Отечественную войну.

Напомним, концерт на день победы организовал Фонд святой Екатерины. На концерте также выступили артисты «Уральских пельменей», а также Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Дне Победы в Екатеринбурге Андрей Рожков и Вячеслав Мясников удивили публику. Артисты «Уральских пельменей» приняли участие в праздничном концерте на 9 Мая (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru