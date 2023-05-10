До середины мая большого потепления в Екатеринбурге не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 9 мая побит температурный рекорд восьмилетней давности. Среднесуточная температура составила +6,4 градуса. Об этом сообщил в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

- Самый холодный день 9 мая с 2015 года, - сообщается в telegram-канале.

По данным метеоролога, в среду 10 мая в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, ночью 0..+2 градуса, за городом до -4..-6 градусов, днем +16..+18 градусов.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, до середины мая большого потепления в Свердловской области и Екатеринбурге не ожидается. В дневное врем столбики термометров будут держаться на отметке не выше 17 градусов. Кроме того, в отдельные дни прогнозируется небольшой кратковременный дождь.

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