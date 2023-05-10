Праздничный салют начался в 22:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Победы в Екатеринбурге прогремел праздничный салют. Залпы производили со стороны спортивного комплекса «Динамо» вблизи ДИВСа «Уралочка». Посмотреть его можно было из разных точек центральной части города, но больше всего горожан собралось, чтобы полюбоваться салютом, на акватории городского пруда.

Залпы производили со стороны спортивного комплекса «Динамо» вблизи ДИВСа «Уралочка» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничный салют начался в 22:00. Он длился больше 10 минут. Первыми выступили представители ЦВО, они произвели залп артиллерийских орудий. Затем начался фейерверк от мэрии Екатеринбурга.

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошел парад Победы в Екатеринбурге.

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