На пилонах мемориала в Нижнем Тагиле появились фамилии погибших на СВО

Фото: администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 9 мая на пилонах мемориала, установленного на набережной городского пруда в память о тагильчанах, погибших в локальных войнах, появились фамилии погибших на СВО. Увековечена память о 22 героях. Об этом сообщили в администрации города.

- В День Победы мы вспоминаем ветеранов, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, но мы помним и тех ребят, которые продолжили славные традиции российского воинства, - отметил глава города Владислав Пинаев.

Вместе с родственниками погибших мэр склонил голову в память о бойцах в минуте молчания, а затем возложил цветы к пилонам.

В мэрии Нижнего Тагила отметили, что решение увековечить на мемориале имена тагильчан, погибших на СВО было принято в День памяти воинов-интернационалистов.

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