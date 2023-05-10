В День Победы SHAMAN устроил генеральный прогон на Плотинке в Екатеринбурге

Певец вышел на сцену перед концертом в футболке с портретом своего прадеда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Победы певец SHAMAN в Историческом сквере на Плотинке перед выступлением на праздничном концерте устроил генеральный прогон на глазах у сотни екатеринбуржцев. Как только артист вышел на сцену, чтобы проверить звук, зрители стали громко подпевать ему и аплодировать.

- Я уже привык к тому, что зрители так реагируют, если мы выходим на репетицию. Такой вот еще один мини-концерт получился. Такая любовь поклонников бесценна, - поделился певец после саундчека.

Певец вышел на сцену перед концертом в футболке с портретом своего прадеда. Отметим, что до выступления Ярослав Дронов рассказал «КП-Екатеринбург» о своем предке, пережившем блокаду Ленинграда.

Напомним, до выхода на сцену SHAMAN на праздничном концерте также выступили актеры «Уральских пельменей». Вячеслав Мясников исполнил композиции военных лет, а Андрей Рожков рассказал о том, как Агния Барто в годы войны получила токаря второго разряда на заводе в Свердловске.

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