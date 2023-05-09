За четыре дня жители Свердловской области больше 200 раз были оштрафованы за шашлыки на природе

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Граждане, которые нарушают его, могут быть оштрафованы на сумму до 60 тысяч рублей. И с начала выходных в регионе уже составлены сотни протоколов о нарушении.

- Специалисты минприроды, лесничеств, МВД и МЧС обходят популярные места отдыха, леса, участки вдоль дорог и вблизи садоводств, - объясняют в департаменте информационной политики Свердловской области. - Несмотря на запреты, уральцы продолжают разжигать костры и использовать мангалы на природе.

Всего к 9 мая выявлено больше 200 нарушений. При этом 196 раз правила пожарной безопасности не соблюдались в населенных пунктах. Еще 29 случаев зафиксировано в лесах.