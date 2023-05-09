В Екатеринбурге до 31 мая закрывают движение по отрезку улицы Чемпионов

Проехать нельзя будет на отрезке от улицы Лучистой до дома №1 по улице Чемпионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистам Екатеринбурга следует быть внимательнее. Со среды, 10 мая, будет закрыто движение транспорта по улице Чемпионов. Проехать нельзя будет на отрезке от улицы Лучистой до дома №1 по улице Чемпионов.

- Во избежание недоразумений, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно просят автолюбителей планировать маршруты своего движения с учетом указанных ограничений, - отмечают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Ограничение продлится до 31 мая. Связано это с ремонтом улично-дорожной сети.