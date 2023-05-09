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НовостиОбщество9 мая 2023 13:32

В Екатеринбурге до 31 мая закрывают движение по отрезку улицы Чемпионов

Больше 20 дней на ней будет идти ремонт улично-дорожной сети
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Проехать нельзя будет на отрезке от улицы Лучистой до дома №1 по улице Чемпионов

Проехать нельзя будет на отрезке от улицы Лучистой до дома №1 по улице Чемпионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистам Екатеринбурга следует быть внимательнее. Со среды, 10 мая, будет закрыто движение транспорта по улице Чемпионов. Проехать нельзя будет на отрезке от улицы Лучистой до дома №1 по улице Чемпионов.

- Во избежание недоразумений, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно просят автолюбителей планировать маршруты своего движения с учетом указанных ограничений, - отмечают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Ограничение продлится до 31 мая. Связано это с ремонтом улично-дорожной сети.