В Свердловской области до 15 мая продлили запрет на охоту

Охоту запретили из-за сложной пожарной обстановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любителям охоты придется подождать еще немного. В Свердловской области запрет на охоту продлен до 15 мая. Причиной тому — сложная пожарная обстановка. Ранее сезон был приостановлен 27 апреля.

- Документом на всей территории региона приостановлена выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота, охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, иные виды охоты на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

Добавим, что в регионе все еще действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности наказывается штрафом — до 60 тысяч рублей для граждан и до двух миллионов рублей для юридических лиц.