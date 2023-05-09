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НовостиОбщество9 мая 2023 11:28

Пилотажная группа «Русь» на День Победы выступила в небе Верхней Пышмы

Летчики показали больше десяти фигур высшего пилотажа
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Выступление пилотажной группы началось после шествия исторической военной техники Фото: пресс-служба УГМК

Выступление пилотажной группы началось после шествия исторической военной техники Фото: пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме сегодня, 9 мая, День Победы тоже отметили масштабно. Здесь прошло шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК.

Больше десяти фигур высшего пилотажа увидели жители Верхней Пышмы Фото: пресс-служба УГМК

Больше десяти фигур высшего пилотажа увидели жители Верхней Пышмы Фото: пресс-служба УГМК

- В этом году по Успенскому проспекту Верхней Пышмы проехали 33 единицы техники: средние танки Т-34, Т-28, самоходная установка СУ-100, грузовой автомобиль ГАЗ-ААА с 37-миллиметровой автоматической зенитной пушкой, автомобиль ЗИС-12 с прожекторной установкой, бронеавтомобиль БА-6, легкий танк Т-70, тяжелые танки КВ-1, ИС-2, ИС-3, Т-35 и другие боевые машины, - рассказывают в пресс-службе УГМК.

Настоящим подарком для жителей города стало также выступление пилотажной группы «Русь». Летчики показали в небе больше десяти фигур высшего пилотажа.

Во время выступления самолеты даже изобразили в небе российский триколор Фото: пресс-служба УГМК

Во время выступления самолеты даже изобразили в небе российский триколор Фото: пресс-служба УГМК