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НовостиПроисшествия9 мая 2023 8:44

В районе УрФУ огнеборцы потушили пожар, начавшийся на улице

Пламя распространилось на площадь в 20 квадратных метров
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Черный дым поднимался над переулком Ученическим Фото: читатель «КП»

Черный дым поднимался над переулком Ученическим Фото: читатель «КП»

В полдень над районом Екатеринбурга неподалеку от Уральского федерального университета стал подниматься черный дым. Как оказалось, пламя вспыхнуло у дома по адресу Ученический переулок, 3.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади в 20 квадратных метров горит мусор на открытой площадке, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 12.25 огнеборцы ликвидировали возгорание.

На место ЧП приезжала одна пожарная машина и четыре сотрудника МЧС.