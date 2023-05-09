В районе УрФУ огнеборцы потушили пожар, начавшийся на улице

Черный дым поднимался над переулком Ученическим Фото: читатель «КП»

В полдень над районом Екатеринбурга неподалеку от Уральского федерального университета стал подниматься черный дым. Как оказалось, пламя вспыхнуло у дома по адресу Ученический переулок, 3.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади в 20 квадратных метров горит мусор на открытой площадке, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 12.25 огнеборцы ликвидировали возгорание.

На место ЧП приезжала одна пожарная машина и четыре сотрудника МЧС.