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НовостиОбщество9 мая 2023 8:12

Из-за смога Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Екатеринбурге

В воздухе зафиксировали частицы диаметром 10 микрометров
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Утром 9 мая на Екатеринбург опустился смог

Утром 9 мая на Екатеринбург опустился смог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за запаха гари, который почувствовали утром 9 мая все жители Екатеринбурга, сотрудники Роспотребнадзора провели исследование воздуха. Пробы брали в центре города, на Химмаше, ЖБИ, Уралмаше, в Ботаническом районе, в Заречном и около Железнодорожного вокзала.

- К настоящему времени готовы результаты исследований, проведенных на улице Челюскинцев, станции Южной, улице Горького, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Зафиксировано содержание взвешенных веществ РМ 10 на уровне предельно допустимого количества в пробе, отобранной в районе станции Южной. Остальные пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Отметим, что взвешенные вещества РМ10 это твердые частички в воздухе диаметром 10 микрометров или меньше. Это могут быть частицы дыма, пыли, сажи...