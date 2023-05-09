Из-за смога Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Екатеринбурге

Утром 9 мая на Екатеринбург опустился смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за запаха гари, который почувствовали утром 9 мая все жители Екатеринбурга, сотрудники Роспотребнадзора провели исследование воздуха. Пробы брали в центре города, на Химмаше, ЖБИ, Уралмаше, в Ботаническом районе, в Заречном и около Железнодорожного вокзала.

- К настоящему времени готовы результаты исследований, проведенных на улице Челюскинцев, станции Южной, улице Горького, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. - Зафиксировано содержание взвешенных веществ РМ 10 на уровне предельно допустимого количества в пробе, отобранной в районе станции Южной. Остальные пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Отметим, что взвешенные вещества РМ10 это твердые частички в воздухе диаметром 10 микрометров или меньше. Это могут быть частицы дыма, пыли, сажи...