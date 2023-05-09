В Свердловской области продолжают действовать 65 природных пожаров

В МЧС отмечают, что угрозы для населенных пунктов природные пожары сейчас не представляют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается борьба с природными пожарами, охватившими регион в конце прошлой недели. Так, по данным МЧС, утром 9 мая на Среднем Урале продолжает действовать 65 природных пожаров.

- Общая группировка сил и средств, задействованных в их ликвидации составляет более 1600 человек и 490 единиц техники. Из них от МЧС России более 450 человек и 120 единиц техники, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

В основном пожарные сейчас тушат пламя в районе села Мостовское, что под Верхней Пышмей, в поселках Солнечном и Ключевском, что рядом с Березовским, а также в поселке Красноармейском неподалеку от Асбеста.

- Авиационная группировка продолжает тушение природных возгораний, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Вертолет МИ-8 МЧС России задействован в тушении очагов в Богдановическом и Артемовском городских округах, самолет Бе-200 ЧС - в Невьянском городском округе, самолет ИЛ-76 МЧС России - в Тугулымском городском округе.

При этом спасатели отмечают, что угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.