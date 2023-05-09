Космонавты из Свердловской области поздравили россиян с Днем Победы, находясь на орбите Земли

Праздничное видеообращение записали космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев Фото: госкорпорация «Роскосмос», t.me/roscosmos_gk

День Победы сегодня отмечают не только на Земле, но и на орбите. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев записали видеопоздравление, находясь в космосе.

- Дорогие друзья, от всего сердца поздравляем вас с Днем Победы, - сказал космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. - Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков.

Также космонавты почтили память всех, кто отдал свое здоровье и жизнь ради победы в Великой Отечественной войне.

Добавим, что Сергей Прокопьев - не единственный космонавт из Свердловской области, кто сейчас находится на орбите Земли. В марте на Международную космическую станцию прибыл также уроженец Серова Андрей Федяев.