В Екатеринбурге иномарка сбила 16-летнего школьника на электросамокате

Авария произошла в третьем часу ночи Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В третьем часу ночи на улице Краснолесья произошла авария, в которой пострадал школьник. Все случилось рядом с домом №149. Мальчик, которому 16 лет, ехал на электросамокате и был сбит иномаркой Mercedes Benz.

- По предварительной информации, водитель автомобиля, двигаясь по улице Краснолесья в сторону улицы Вильгельма Де Геннина, проехав регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на несовершеннолетнего управляющего электросамокатом, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Школьник переезжал по пешеходному переходу, не спешившись с самоката. В итоге он получил ушиб правой кисти. Мальчика доставили в больницу. За рулем машины была 30-летняя женщина, чей водительский стаж составляет 13 лет.