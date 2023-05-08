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НовостиОбщество8 мая 2023 15:19

Мобилизованным из ЦВО в канун 9 мая передали партию гуманитарной помощи

Ее сбором занимались «Комсомольская правда» и движение «Народный Фронт»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: движение «Народный Фронт»

Фото: движение «Народный Фронт»

Мобилизованным из центрального военного округа, которые находятся в зоне спецоперации на Украине, в канун 9 мая передали партию гуманитарной помощи, собранной «Комсомольской правдой» и «Народным Фронтом».

- Великий праздник День Победы встречаю вместе с отважными под Кременной. Мужики передают приветы своим родным в Екатеринбург, Оренбург, Уфу, Самару, Пензу и другие города нашей Родины, - заявил глава отделения Народного Фронта Вадим Савин, доставивший посылку.

По его словам, именно во время разговоров с бойцами, которые находятся на передовой, приходит осознание что День Победы – это самый народный и великий праздник.

Фото: движение «Народный Фронт»

Фото: движение «Народный Фронт»