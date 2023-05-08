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НовостиОбщество8 мая 2023 14:51

В Свердловской области не будут отменять парад Победы из-за лесных пожаров

По словам Евгения Куйвашева, проведение парада никак не скажется на тушении пожаров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам Евгения Куйвашева, проведение парада никак не скажется на тушении пожаров

По словам Евгения Куйвашева, проведение парада никак не скажется на тушении пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, несмотря на непростую ситуацию с лесными пожарами, не будут отменять парад победы. По данным Telegram-канала «Не для протокола», в отличие от других субъектов, здесь мероприятие полностью организует министерство обороны, администрация города лишь предоставляет трибуны для зрителей.

- По словам Евгения Куйвашева, проведение парада никак не скажется на тушении пожаров в регионе. Все специалисты и техника, которые задействованы в борьбе с огнем, не участвуют в праздничных мероприятиях, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Кургане из-за гибели людей во время природных пожаров отменили Парад Победы и салют, которые должны были пройти 9 мая. Такое заявление сделал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Также в Заречном отменили салют и концертную программу, которые должны были состояться в День Победы. По этой причине в городе не будут вводить ограничения для транспорта