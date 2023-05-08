В Свердловской области не будут отменять парад Победы из-за лесных пожаров

По словам Евгения Куйвашева, проведение парада никак не скажется на тушении пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, несмотря на непростую ситуацию с лесными пожарами, не будут отменять парад победы. По данным Telegram-канала «Не для протокола», в отличие от других субъектов, здесь мероприятие полностью организует министерство обороны, администрация города лишь предоставляет трибуны для зрителей.

- По словам Евгения Куйвашева, проведение парада никак не скажется на тушении пожаров в регионе. Все специалисты и техника, которые задействованы в борьбе с огнем, не участвуют в праздничных мероприятиях, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Кургане из-за гибели людей во время природных пожаров отменили Парад Победы и салют, которые должны были пройти 9 мая. Такое заявление сделал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Также в Заречном отменили салют и концертную программу, которые должны были состояться в День Победы. По этой причине в городе не будут вводить ограничения для транспорта