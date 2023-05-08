В Заречном отменили салют и концертную программу в честь Дня Победы

О причинах такого решения не сообщается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном отменили салют и концертную программу, которые должны были состояться в День Победы. По этой причине в городе не будут вводить ограничения для транспорта, которые были запланированы на вечер 9 мая.

- Изменения касаются только вечерних мероприятий – отменен салют и концертная программа в „Ривьере“. В связи с этим не будут также вводиться ограничения движения транспортных средств по ул. Клары Цеткин с 20:30 до 22:30, - сообщает администрация Заречного в своем Telegram-канале.

О причинах такого решения не сообщается.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перенесут время праздничного салюта с 22:30 на 22:00, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В этом году салют запустят только с одной площадки. Городской пруд станет главной локацией для фейерверка.