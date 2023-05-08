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НовостиОбщество8 мая 2023 11:39

В Екатеринбурге в канун 9 мая возложили цветы к памятнику Георгию Жукову

Такая традиция существует в городе еще с 1995 года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Такая традиция существует в городе еще с 1995 года, именно тогда был открыт монумент

Такая традиция существует в городе еще с 1995 года, именно тогда был открыт монумент

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в канун 9 мая прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику одной из значимых фигур Великой Отечественной войны, полководцу Георгию Жукову.

Такая традиция существует в городе еще с 1995 года, именно тогда был открыт монумент.

- Цветы к монументу возложили представители командования Центрального военного округа и сотрудники силовых структур, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, курсанты, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в администрации напомнили, что четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков жил в Свердловске в течение пяти лет: с 1948 по 1953 годы, он командовал Уральским военным округом.