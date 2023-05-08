В Свердловскую область придут резкое похолодание и заморозки

Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область придет резкое похолодание и заморозки. Специалисты уральского Гидрометцентра выпустили предупреждение об ухудшении погоды на Урале в ближайшие дни.

- Ночью 8-10 мая местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -5 градусов, - говорится в сообщении синоптиков.

В Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» объясняют, что такая ситуация сложилась из-за поступления на территорию области арктической воздушной массы. Несмотря на довольно ощутимый ветер, температура воздуха снизилась до отрицательных значений. Такие заморозки называют адвективными.

При этом в регионе продолжают бушевать лесные пожары. По данным на 8 мая 2023 года огонь охватил больше 54 тысяч гектаров леса на 64 очагах. Из них локализовано 16 пожаров на площади 1584 га. Самый крупный локализованный – в Горноуральском ГО на площади 700 га.