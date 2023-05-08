Самые большие группировки находятся на тушении пожаров в селе Мостовском в поселке Солнечном. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки ликвидировано 15 пожаров на общей площади 4442,9 гектара. По данным спасателей, в регионе продолжают действовать 64 очага на площади 54,1 тысячи гектара.

- В тушении 24 природных пожаров принимают участие силы и средства МЧС России общей группировкой более 680 человек и 149 единиц техники. Самые большие группировки находятся на тушении пожаров в селе Мостовском в поселке Солнечном, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

При этом с возгораниями продолжают бороться с воздуха. Всего за прошедшие сутки авиация совершила 48 сбросов воды общим объемом 299 тонн

Напомним, что в Свердловской области специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха после серьезных лесных пожаров. Под наблюдением держат те населенные пункты, где наблюдалось наиболее сильное задымление.