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НовостиОбщество8 мая 2023 7:39

Губернатор Свердловской области предложил поощрять добровольцев, которые тушат лесные пожары

Также Евгений Куйвашев заявил необходимо ужесточение наказания для нарушителей пожарного режима.
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Прорабатывается возможность поощрения волонтеров, которые оказывают помощь в тушении пожаров

Прорабатывается возможность поощрения волонтеров, которые оказывают помощь в тушении пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области предложил поощрять добровольцев, которые помогают спасателям тушить лесные пожары. Кроме того глава региона отметил, что необходимо ужесточение наказания для нарушителей пожарного режима.

- Прорабатываем возможность поощрения волонтеров, которые оказывают помощь в тушении пожаров. Также рассматривается вопрос об увеличении штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, - заявил Евгений Куйвашев.

По мнению губернатора, правоохранительные органы совместно смогут разобраться в причинах каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организаций, а где - умышленные поджоги.

Ранее стало известно, что причиной мощных пожаров в Свердловской области, которые вспыхнули накануне, 6 мая, стали поджоги. Яркие огни были замечены в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничестве.