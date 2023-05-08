Губернатор Свердловской области предложил поощрять добровольцев, которые тушат лесные пожары

Прорабатывается возможность поощрения волонтеров, которые оказывают помощь в тушении пожаров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области предложил поощрять добровольцев, которые помогают спасателям тушить лесные пожары. Кроме того глава региона отметил, что необходимо ужесточение наказания для нарушителей пожарного режима.
- Прорабатываем возможность поощрения волонтеров, которые оказывают помощь в тушении пожаров. Также рассматривается вопрос об увеличении штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, - заявил Евгений Куйвашев.
По мнению губернатора, правоохранительные органы совместно смогут разобраться в причинах каждого пожара и установить, где была халатность граждан и организаций, а где - умышленные поджоги.
Ранее стало известно, что причиной мощных пожаров в Свердловской области, которые вспыхнули накануне, 6 мая, стали поджоги. Яркие огни были замечены в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничестве.