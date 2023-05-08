Уральскому бойцу-участнику СВО не продали билет на самолет и отказали в заселении в гостиницу

Вопрос удалось решить после вмешательства директора ОАО «РЖД» по коммуникациям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бойцу из Невьянска, который участвовал в спецоперации на Украине, не продали билет и отказались заселять в гостиницу из-за того, что из документов у него был только «военник».

- Водитель-механик, ранен в боях на линии Сватово - Кременная. На бортах добирался в Самару, до своей части. В Новосибирске пропустил самолет из-за контузии. Билет купить не мог, на руках только военник, по нему не продавали, - написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева.

Вопрос удалось решить после вмешательства директора ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрия Нагорных, солдату купили билет и поселили в гостинице. При этом ранее у него возникали проблемы с получением положенных выплат.