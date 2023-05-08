В Березовском начинающий водитель врезался в здание и перевернулся

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Березовском начинающий водитель не справился с управлением и попал в аварию: его машина перевернулась. Инцидент произошел утром 8 мая на улице Строителей. По предварительным данным, за рулем Daewoo Nexia находился 19-летний парень.

- Молодой человек не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части вправо, с последующим наездом на здание и опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП в здании выбито несколько оконных стекол, водитель обратился за помощью к медикам, серьезных травм он не получил, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Среднеуральске водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел поздним вечером 7 мая около дома по улице Советской. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что 54-летний погибший, угодивший под колеса Renault Logan, переходил дорогу в неположенном месте.