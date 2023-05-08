В Асбесте полностью восстановили водоснабжение, ближе к ночи на 8 мая вода появилась во всех домах и социальных объектах. Энергетики запустили местную насосную станцию, которая 6 мая была обесточена из-за повреждения линии электропередачи, связанного с пожаром.

- Резервуары заполнялись водой восемь часов, но процесс приостанавливался на полтора часа из-за отключения электричества. После заполнения резервуаров давление постепенно поднимали, чтобы не порвать сети, - заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

При этом местные жители сразу заметили нехватку питьевой воды, из-за чего был организован ее подвоз в разные точки города, а местные власти попросили жителей экономно расходовать имеющиеся запасы.