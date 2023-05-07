В Свердловской области прошел снегопад

Фото: читатель «КП»

Настоящий природный сюрприз в виде осадков получили жители Ачитского, Красноуфимского, а также Шалинского района. Пока одну часть региона охватил огонь, в другой – заметное похолодание. Внезапный снегопад и понижение температуры до +7 градусов удивило уральцев.

- Красноуфимский район: с утра дождь, потом снег и солнце, - поделился местный житель.

- У нас в Шалинском днем сначала дождь, а потом стало пасмурно и пошел снег, - сообщает жительница поселка.

- В Ачитском районе днем шел снег на протяжении часа. Температура опустилась до + 7…+10 градусов, - рассказал местный житель Ренат.

Уральские синоптики обещали похолодание на майских праздниках. Так, в северных районах области температура опустится до +7. Как отмечала главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко, похолодание вызвано атмосферным фронтом.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru