На Урале дерзкий мотоциклист врезался в иномарку

Фото: скриншот видео

В поселке Мартюш, около Каменска-Уральского местные жители засняли на видео мотоциклиста. Мужчина делал опасные маневры на дороге и врезался в припаркованный автомобиль. По словам очевидцев, он был нетрезвым. Видео с лихачем опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано Каменск-Уральский».

В ГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили, что мужчина на мотоцикле проезжал в районе дома №1 и столкнулся с иномаркой Opel.

- Водитель задел задний бампер. Мужчина скрылся с места аварии. В результате ДТП автомобиль Opel получил незначительные механические повреждения. В настоящий момент водитель мотоцикла разыскивается сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Ранее, мужчина в Верхней Пышме погиб после столкновения отечественной легковушки и иномарки. Пассажир ВАЗа скончался на месте до прибытия скорой помощи.

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