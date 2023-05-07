Стало известно, когда в Екатеринбурге запустят салют в честь Дня Победы

Запуск салюта начнется в 22:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перенесут время праздничного салюта с 22:30 на 22:00, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В этом году, салют запустят только с одной площадки. Городской пруд станет локацией для фейерверка. В День Победы в Екатеринбурге пройдет традиционный парад на Площади 1905 года в 10:00. Также на главной локации будут установлены трибуны для ветеранов и гостей мероприятия и чиновников. Уже в 12:00 на площади можно будет увидеть трансляцию московского парада. Ежегодная массовая акция «Вальс Победы» пройдет на площадке около университета УрГЭУ, на улице 8 Марта, 62.

Также в Историческом сквере с 18:00 до 19:00 пройдет главный праздничный концерт с участием вокалиста Shaman, Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Ранее, мы публиковали подробную программу мероприятий на 9 Мая в Екатеринбурге.

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