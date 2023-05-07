Евгений Куйвашев дал поручения по тушению пожаров на заседании оперштаба

У лесных массивов дежурят спасатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте, 7 мая, состоялось заседание оперативного штаба во главе с губернатором области - Евгением Куйвашевым. Он прибыл в город, чтобы дать поручения по ликвидации ЧП с лесными пожарами. На территории области было зафиксировано 53 возгорания. Из них – за минувшие сутки было устранено 15 очагов.

Напомним, что в Асбесте из-за огня пострадали коммуникации и перестали работать насосные станции. Жители остались без воды, тогда городской водоканал организовал подвоз бочек. Также Евгений Куйвашев распорядился о привозе цистерн с водой для уральцев.

Во время проведения заседания оперативного штаба губернатор области поручил восстановить подачу воды в Асбесте.

- Ожидается, что вода появится в кранах до 22:00, 7 мая. До полного восстановления в городе поручено остаться главе Министерства ЖКХ Николаю Смирнову. По поручению губернатора в город перебрасывается дополнительная техника – два бульдозера, - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также было дано поручение министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву о координации работы спасателей. В Асбест доставят партию ранцевых огнетушителей. Как сообщается, из местной больницы были направлены домой пациенты, которые могут лечиться амбулаторно. В тушении пожаров также помимо специалистов участвуют добровольцы. Люди из разных населенных пунктов региона пришли на подмогу спасателям. Около двух тысяч человек вышли на борьбу со стихией.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса: страшные пожары в Свердловской области тушат тысячи человек. В Свердловской области действует 53 крупных пожара. (Подробнее)