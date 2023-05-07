Полицейские перекрыли въезд в поселок Первомайский из-за пожаров

Полицейские на месте контролируют въезд спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области проводится временная эвакуация жителей населенных пунктов из-за пожаров. Огнем охвачено больше 33 гектаров лесного масива. В поселок Первомайский ограничен въезд сотрудниками ГИБДД. Полицейские Режа совместно со спасателями МЧС эвакуируют местных жителей. Об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в районе Режа ведется спецоперация «Тайфун». Начальник областного ГУ МВД Александр Мешков отправил в зону бедствия своего заместителя Александра Воронежского.

- Представители МВД совместно с коллегами из МЧС провели экстренную эвакуацию жителей 15 жилых домов, общей численностью порядка 400 человек. Из них 32 жителя находятся в двух пунктах временного размещения Режа. Среди них восемь детей. Дорога, где бушует огненная стихия - перекрыта. Инспекторы ДПС осуществляют беспрепятственный проезд спецтранспорту, - сообщил Валерий Горелых.

В Первомайском круглосуточно дежурят полицейские. Информации о пострадавших в ходе пожара полицейским не поступало. Ситуацию с лесными пожарами взяли на контроль как руководство региона, так и областной полицейский главк.

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