В Верхней Пышме встретили «Эшелон Победы»

Фото: пресс-служба музейного комплекса УГМК

В Верхнюю Пышму прибыл ретропоезд «Эщелон Победы». Он остановился у музейного комплекса УГМК. Паровоз встречали торжественным митингом и концертом. Эти исторические конструкции воссоздают атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах страны люди встречали поезда Победы.

Во главе «Эшелона Победы» – раритетный паровоз Л-3111. В подвижном составе представлены: офицерский вагон, аптека-перевязочная, кухня, хлебопекарня. Один из вагонов представляет собой музейную выставку «Дорога помогает победить».

Фото: пресс-служба музейного комплекса УГМК

- Во время стоянки эшелона жители могли зайти внутрь вагонов, осмотреть их. А также послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения, - сообщает пресс-служба УГМК.

Ретропоезда помимо Свердловской области приедут на станции Пермского края, Тюменской области. А также в ХМАО-Югре и ЯНАО.

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