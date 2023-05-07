В Верхней Пышме встретили «Эшелон Победы»

Фото: пресс-служба музейного комплекса УГМК
В Верхнюю Пышму прибыл ретропоезд «Эщелон Победы». Он остановился у музейного комплекса УГМК. Паровоз встречали торжественным митингом и концертом. Эти исторические конструкции воссоздают атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах страны люди встречали поезда Победы.
Во главе «Эшелона Победы» – раритетный паровоз Л-3111. В подвижном составе представлены: офицерский вагон, аптека-перевязочная, кухня, хлебопекарня. Один из вагонов представляет собой музейную выставку «Дорога помогает победить».
Фото: пресс-служба музейного комплекса УГМК
- Во время стоянки эшелона жители могли зайти внутрь вагонов, осмотреть их. А также послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Экспозиции повествуют о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения, - сообщает пресс-служба УГМК.
Ретропоезда помимо Свердловской области приедут на станции Пермского края, Тюменской области. А также в ХМАО-Югре и ЯНАО.
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