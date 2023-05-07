В Асбест направили дополнительные цистерны с водой

Огонь повредил насосную станцию в Асбесте, из-за этого жители остались без воды. Фото: Хабибьянова Ирина

В Асбест отправят дополнительные цистерны с питьевой водой. Поручение об этом дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Напомним, что город остался без водоснабжения из-за пожара, который парализовал работу нескольких насосных станции.

Евгений Куйвашев экстренно прибыл в Асбест, чтобы проконтролировать обстановку по ликвидации ЧП. Сотрудники водоканала Асбеста также подвозят питьевую воду жителям в районы.

Из-з пожара из Красноармейского эвакуировали около 400 жителей. Фото: Хабибьянова Ирина

- В Асбест направлены дополнительные водовозы из Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Они будут курсировать по городу и доставлять жителям воду. Графики стационарных дежурств водовозов будут опубликованы в соцсетях, в областных СМИ, –сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Кроме того, поддержку жителям оказала компания «Сима-ленд». Они направили в Асбест три машины с бутилированной водой. Также подключились к проблеме и волонтеры Асбеста. Водой из скважин делятся владельцы частных домов с нуждающимися.

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