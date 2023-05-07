Движение на Серовском тракте, перекрытое из-за пожаров, восстановлено

Дороги были перекрыты из-за мощного лесного пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудники ГИБДД открыли движение по Серовскому тракту. Трассу Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов

со 12 по 135 километр перекрывали из-за крупных пожаров.

- Движение восстановлено, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в Свердловской области на 7 мая 2023 зарегистрировано 53 пожара. По данным департамента информационной политики, наиболее крупные пожары продолжаются в десяти районах. Локализовать пожары удалось в 15 возгораний, в том числе в Алапаевске (площадь горения 253 га) и Нижнем Тагиле (700 га).

- В случае сильной задымленности водителям автомобилей необходимо закрыть в салоне все окна, дышать через мокрую тряпку, включить ближний свет фар, противотуманные огни, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, - добавляют в госавтоинспекция и МЧС Свердловской области.

В ведомствах также рекомендуют включить кондиционер на забор воздуха изнутри и периодически. А также, чтобы не было гипоксии, переключать его в режим снаружи.

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