Глава Дегтярска объявил сбор добровольцев для тушения пожаров

Фото: telegram-канал Вадима Пильникова

В Свердловской области формируют отряды добровольцев для тушения лесных пожаров. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что число специалистов, участвующих в тушении огня увеличено до 2,5 тысяч человек. По состоянию на 6 мая, в регионе действовало 53 лесных пожара. За минувшие сутки устранено 15 возгораний.

К профессионалам и спасателям присоединяются уральцы. Глава Дегтярска Вадим Пильников сообщил о сборе волонтеров в своем telegram-канале.

- Нужна помощь добровольцев для локализации лесных пожаров. Важно не допустить угрозы населенным пунктам и остановить огонь на дальних подступах. Огромное спасибо всем, кто участвовал в тушении пожара, - сообщил Вадим Пильников.

Первые отряды добровольцев были сформированы 7 мая. Сбор и отправка волонтеров состоялась утром, на улице Чернышевского, 90.

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