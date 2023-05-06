Девять населенных пунктов Свердловской области эвакуируют из-за пожара

В Свердловской области объявили эвакуацию в девяти населенных пунктах. Речь идет о селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Покинуть территорию также предложено уральцам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским.
- На всех территориях, где бушует огонь, работают сотрудники МЧС, Авиалесохраны и пожарно-спасательных подразделений, подведомственных министерству общественной безопасности. В зависимости от ситуации к борьбе с огнем привлекаются дополнительные силы и средства, - сообщили в департаменте информационной политики.
Ранее стало известно, что дорогу к Ольховке и часть Серовского тракта перекрыли из-за пожаров. В Ревде огонь подошел к жилым домам, прокуратура начала проверку.
Известно, что Авиалесохрана направила на Средний Урал два вертолета.
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